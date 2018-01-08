Участники "Январских музыкальных вечеров" дадут концерты в Жабинке и Кобрине

8 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники ХХХ Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" дадут два выездных концерта в Жабинке и Кобрине, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля, заслуженный деятель искусств Лилия Батырева.

Эти райцентры второй год подряд попадают в орбиту музыкального праздника. Так, в городе-спутнике Бреста - Жабинке - гостей ждут 10 января. В местном Доме культуры выступит любимица брестской публики, лауреат международных конкурсов, польская певица Иоанна Наврот (сопрано). Своим искусством порадуют тенора Доминго Стаси из Италии и Хуан Пабло Дюпре из Чили. Белорусскую часть интернационального культурного десанта составят молодой пианист Константин Артем, арт-группа "Беларусы", симфонический оркестр Брестского государственного музыкального колледжа имени Г.Ширмы под руководством кавалера медали Франциска Скорины Людмилы Жабинской.

Во Дворце культуры Кобрина концерт состоится 11 января. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры, в зрительный зал на 633 места практически все билеты уже проданы. В программе вечера - выступление академического камерного оркестра Волынской областной филармонии "Кантабиле", недавно отметившего свое 30-летие. Без малого четверть века коллективом руководит народный артист Украины, первая скрипка оркестра Товий Ровец. Также кобринчане услышат певицу из Грузии Кетеван Гавашели (сопрано), юную скрипачку из России Анну Савкину, других исполнителей.

ХХХ Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" пройдет в Бресте с 8 по 12 января. Официальное открытие форума запланировано на 9 января. Первый же вечер станет своеобразной увертюрой к музыкальному празднику. С торжественным приветствием юбилейному фестивалю сегодня впервые выступит Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением главного дирижера Виктора Бабарикина. Также зрители услышат давнего друга фестиваля, народного артиста Беларуси Игоря Оловникова, молодую оперную певицу из Китая Гэлимен Чжу (сопрано), заслуженную артистку Украины, солистку Киевского театра оперетты Соломию Приймак.

Всего состоится 5 больших музыкальных вечеров в Брестском академическом театре драмы и дневной концерт в Брестском музыкальном колледже. Участниками юбилейного форума станут около 500 музыкантов из 13 стран.

Организаторами форума выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-