Участники конкурса юных чтецов чаще всего выбирали стихи Коласа, Купалы и Короткевича

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники конкурса юных чтецов "Жывая класіка" в 2018 году чаще всего выбирали произведения Якуба Коласа, Янки Купалы, Владимира Короткевича. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Минобразования Эдуард Томильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году в конкурсе приняли участие более 15 тыс. чтецов из разных уголков Беларуси. Особое внимание они уделили теме малой родины, а также авторам, которые связаны с их родными местами. Чаще всего ребята выбирали произведения Якуба Коласа, Янки Купалы, Владимира Короткевича, Аркадия Кулешова, Алеся Бачилы, Рыгора Бородулина, рассказал Эдуард Томильчик.

Финал конкурса и торжественное награждение победителей состоятся 1 сентября в столице Дня белорусской письменности городе Иваново. "В мероприятии примут участие 12 финалистов в четырех возрастных категориях практически из всех регионов страны", - проинформировал представитель Минобразования.

Телеканал СТВ покажет телевизионную версию финала творческого состязания.

XXV День белорусской письменности, который принимает в этом году город Иваново Брестской области, будет посвящен теме малой родины. Открытие праздника состоится 2 сентября в 12.00 на главной площадке, которая разместится в городском парке.-0-