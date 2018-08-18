Украинское радушие и корейская экзотика: дни национальных культур пройдут 18-19 августа в Минске

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздники украинской и корейской культур наполнят уикенд минчан 18 и 19 августа яркими красками и музыкой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Проект Дней национальных культур в Верхнем городе продолжается, и 18 августа с 12.00 до 17.00 на территории исторического центра Минска пройдет праздник украинской культуры.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Украины и Беларуси внесут музыкальную палитру ярких красок в национальном стиле. Отдыхающие смогут прогуляться по калейдоскопу выставок, где будет представлена живопись профессиональных художников, вышивка мастеров народного творчества, керамика, лозоплетение, соломоплетение, ткачество, украинская литература, фотоработы и сладкое многообразие кондитерских изделий.

Организаторами праздника выступает Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, Белорусское общественное объединение украинцев "Ватра", Минское общественное объединение украинцев "Заповит", посольство Украины в Беларуси.

А 19 августа на площади Свободы с 13.00 до 17.00 развернется праздник корейской культуры. Причем организаторы учли пожелания гостей прошлогоднего фестиваля, поэтому программа обещает быть особенно интересной. Например, полюбившееся многим и популярное в мире современное направление корейской культуры К-РОР будет представлено еще большим количеством белорусских танцевальных коллективов. Все корейские музыкальные новинки и танцевальные хиты прозвучат на главной сцене Верхнего города.

Традиционную культуру "Страны утренней свежести" представит творческий коллектив корейской культуры "Ариранг", действующий при Ассоциации белорусских корейцев. Благодаря ему зрители увидят образцы придворного, народного, ритуального и нового традиционного танца, авторские танцы современного корейского хореографического искусства, а также услышат игру на ударных инструментах, которая является еще и своеобразным театральным действом. В концертной программе заявлены корейские танцы с ножами, веерами и барабанами, ритуальные танцы, знакомство с легендами о возникновении этих танцев и традиционным корейским костюмом ханбок.

На фестивале также выступит команда профессионалов корейского боевого искусства таэквондо, а помогать им будут местные воспитанники клуба таэквондо "Вертушка", которые дополнительно проведут мастер-класс для всех желающих.

Гостям праздника представится возможность освоить азы каллиграфии, поиграть в традиционные корейские игры "ют-нори" (командная стратегическая игра), "тухо" (метание стрел), сфотографироваться в ханбоке, посетить информационный стенд Республики Корея по туризму и образованию, самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, продегустировать блюда корейской кухни и многое другое.

Организаторами мероприятия выступают Минский городской исполнительный комитет, ОО "Ассоциация Белорусских Корейцев", посольство Республики Корея в Беларуси.-0-