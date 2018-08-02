Умер актер из "Жестокого романса" и "Гусарской баллады" Юрий Мартынов

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России, актера театра и кино Юрий Мартынов скончался в возрасте 84 лет, сообщается на сайте Государственного театра киноактера.

"Выпускник Всероссийского государственного института кинематографии, он с честью и достоинством прослужил в нашем театре более 50 лет, став за эти годы по-настоящему блистательным и успешным артистом", - говорится в сообщении.

Юрий Мартынов служил в Государственном театре киноактера с 1960 года. Сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых - "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Сержанты", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мед", "Адъютант его превосходительства", "Дела сердечные", "Барышня-крестьянка".-0-