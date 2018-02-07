7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Такая информация размещена на сайте Купаловского театра, сообщает БЕЛТА.

"Национальный академический театр имени Янки Купалы сообщает, что 7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Нам сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей", - говорится в сообщении на сайте театра.

Про место и время похорон артиста станет известно в ближайшее время.

Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района. В 1958 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института по специальности "актер драматического театра" (курс народного артиста БССР Дмитрия Орлова). С 1958 года работал в Белорусском театре имени Якуба Коласа в Витебске, с 1962 года - в труппе Купаловского театра.

За долгие годы на Купаловской сцене им было сыграно множество ролей. Воплощением белорусского национального характера стал созданный Геннадием Гарбуком образ Василя Дятлика в спектакле "Люди на болоте" по Ивану Мележу. За эту роль в 1966 году он получил Государственную премию Беларуси.

Имя Геннадия Михайловича хорошо известно не только тем, кто приходит в Национальный академический театр имени Янки Купалы, но также и многочисленным любителям кино. Актер снимался не только на "Беларусьфильме", но и на "Мосфильме", "Ленфильме", Свердловской киностудии. Объездил Беларусь, Россию, побывал на съемках в Париже. На международном фестивале в Загребе Геннадий Гарбук первым из белорусских киноактеров был признан лучшим исполнителем мужской роли в фильме "Знак беды". Он снялся также в кинофильмах "Люди на болоте", "Белые росы", "Черный замок Ольшанский", "Анастасия Слуцкая", "Враги", "Зимний вальс" и других.

За плодотворную работу и творческие достижения Геннадий Михайлович Гарбук награжден орденом Дружбы народов, медалью Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР и Беларуси, лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь, премии "За духовное возрождение" и Белорусского союза театральных деятелей "Хрустальная Павлинка".

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука.-0-