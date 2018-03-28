28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве на 88-м году жизни умер народный артист России Олег Анофриев. Об этом сообщил актер Александр Олешко на своей странице в соцсети Instagram.

"Только что не стало Олега Анофриева. Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище. Спасибо, что одарили меня общением и дружбой. Царствие небесное", - написал Александр Олешко.

По словам Олешко, печальную новость он узнал от внучки народного артиста России. Отмечается, что актер Олег Анофриев долго болел.

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. Актерская карьера началась в 1950 году, когда он стал играть в школе-студии МХАТ. Также работал в московском Центральном детском театре. В 1960-1962 годах актер работал в театре им. Маяковского, в 1962-1972 годах - в театре им. Моссовета, в 1972-1995 годах - в театре киноактера. Олег Анофриев - заслуженный артист РСФСР (1969) и народный артист России (2004).

Сыграл более 60 ролей в кино. Олег Анофриев снялся в таких фильмах, как "Алые паруса", "Девушка с гитарой", "Кот в мешке", "Первый рейс", "Человек с бульвара Капуцинов", "Нежданно-негаданно", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!". Он также озвучил мультфильмы "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Очень синяя борода" и "Где обедал воробей?".-0-