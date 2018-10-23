Умер российский поэт Владимир Дагуров

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер член Союза писателей СССР, автор стихов для песен многих российских звезд эстрады Владимир Дагуров, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Центрального дома литераторов.

Владимир Дагуров скончался 22 октября на 79-м году жизни. По сведениям СМИ, у него был рак. Прощание с поэтом состоится 24 октября в ритуальном зале Троекуровского кладбища, похоронят его на Перепеченском кладбище в Подмосковье.

Владимир Дагуров родился в Нальчике в 1940 году, является автором 20 стихотворных сборников и прозы. Песни на стихи поэта включены в репертуар Вахтанга Кикабидзе ("Романтика"), Валерия Леонтьева ("Сеньорита Грация"), Валентины Толкуновой ("Весточка вербы"), Филиппа Киркорова ("Сивка-бурка"), Михаила Шуфутинского ("Зачем Вам это знать").-0-