Умер Шухрат Аббасов

Кинорежиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался на 88-м году жизни в реанимационном отделении первого правительственного стационара в Ташкенте. О причинах смерти не сообщается.

В фильмографии Аббасова одиннадцать кинокартин. Советскому зрителю наиболее полюбились получившие широкую известность фильмы “Об этом говорит вся Махалля”, “Ты не сирота” и “Ташкент — город хлебный”.