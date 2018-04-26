Умер Шухрат Аббасов

Кинорежиссер, народный артист СССР Шухрат Аббасов скончался на 88-м году жизни в реанимационном отделении первого правительственного стационара в Ташкенте. О причинах смерти не сообщается.
В фильмографии Аббасова одиннадцать кинокартин. Советскому зрителю наиболее полюбились получившие широкую известность фильмы “Об этом говорит вся Махалля”, “Ты не сирота” и “Ташкент — город хлебный”.
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