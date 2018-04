20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер шведский музыкант и диджей Avicii, сообщают информагентства.

Пресс-секретарь Тима Берглинга, известного под именем Avicii, подтвердила его смерть. 28-летний музыкант скончался в Маскате, столице Омана. О причинах смерти не сообщается.

Avicii родился в 1989 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.-0-