Умерла народная артистка РСФСР Нина Дорошина

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка РСФСР Нина Дорошина умерла на 84-м году жизни, сообщают информагентства.

Информацию о смерти артистки ТАСС подтвердили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровске (ныне районы Москвы), окончила в 1956 году Театральное училище им. Б. Щукина. В 1958 году дебютировала на сцене театра "Современник", которому оставалась верна почти 60 лет. С 1981 года преподавала в Театральном институте им. Б. Щукина. Всесоюзную славу Нине Дорошиной принесла роль Надежды в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Всего на счету актрисы более 20 ролей в кино.-0-