Умерла российская детская писательница Ирина Токмакова

Детский прозаик и поэт, переводчик детских стихов Ирина Токмакова скончалась на 89-м году жизни, сообщает ТАСС.
Ее произведения вошли в учебники для учеников начальной школы, они любимы юными читателями разных поколений.
Среди наиболее известных произведений писательницы – "Деревья", поэтический сборник "Времена года", "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу", "Счастливо, Ивушкин", "Чародейка", "И настанет веселое утро".
Также писательница известна переводами на русский язык шотландских песенок и других произведений для детей.
Критик детской литературы Ксения Молдавская назвала писательницу классиком.
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