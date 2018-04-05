Умерла российская детская писательница Ирина Токмакова

Детский прозаик и поэт, переводчик детских стихов Ирина Токмакова скончалась на 89-м году жизни, сообщает ТАСС.

Ее произведения вошли в учебники для учеников начальной школы, они любимы юными читателями разных поколений.

Среди наиболее известных произведений писательницы – "Деревья", поэтический сборник "Времена года", "Сказка про Сазанчика", "Летний ливень", "Ходит солнышко по кругу", "Счастливо, Ивушкин", "Чародейка", "И настанет веселое утро".

Также писательница известна переводами на русский язык шотландских песенок и других произведений для детей.

Критик детской литературы Ксения Молдавская назвала писательницу классиком.