Ушел из жизни белорусский актер Петр Юрченков

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский актер, ведущий мастер сцены Петр Юрченков на 42-м году ушел из жизни, сообщили БЕЛТА в Театре-студии киноактера.

"Юрченков Петр Петрович работал в Театре-студии киноактера с 2001 года. Он был актером удивительного дарования, который способен был сконцентрировать в своих ролях такое сложнейшее и желанное для искусства понятие, как "образ нашего современника". Подлинный, не показной демократизм его облика, его человеческой и профессиональной сути, мужественность и глубинная поэтика в трактовке каждой роли делали ярким и привлекательным для зрителя каждое его появление на сцене. Актер, для которого нужно было писать роли, ставить спектакли и фильмы", - отметили в театре.

Артист был способен передать сложнейшую гамму чувств и переживаний и при этом остаться абсолютно понятным, ясным и душевно воспринятым в своем постоянном творческом стремлении к гармонии, справедливости и мужественности. "Он был умным артистом, умным душой и, вместе с тем, в нем жила какая-то детская бесшабашная энергия, то, что так любили и чему покорялись зрители", - добавили в театре.

Петр Юрченков-младший - из актерской семьи. Его отец - заслуженный артист Беларуси Петр Юрченков работал в Театре-студии киноактера. Первые роли в кино Юрченков-младший сыграл еще в детстве (фильм "Папа", режиссер А.Карпов, 1983 год). За его плечами длинный список киноработ, среди которых сериалы "Закон", "Киднеппинг", "Вокзал", фильмы "Поводырь", "Без сына не приходи", "Нетерпение души", "Последняя роль", "Следы на воде".

Роли в Театре-студии киноактера: Володя в "Поле битвы" (С.Бартохова), Фредди в "Пигмалионе" (Б.Шоу), Люсьен в "Занозе" (Ф.Саган), Рыбинский в "Театре купца Епишкина" (Е.Мирович), Собака в "Очень простой истории" (М.Ладо), Глумов в "Как выходят в люди, или На всякого мудреца довольно простоты" (А.Островский), Ронни в "№13" (Р.Куни), Альберт Грегор в "Средство Макропулоса" (К.Чапек), Доктор Жермон в "Похищении Елены" (Л.Вернейль), Ходок в постановке "Две стрелы" (А.Володин) и блистательная роль Горецкого в "Волках и овцах" (А.Островский).

До работы в Театре-студии киноактера Петр Юрченков служил в Купаловском театре.

Прощание с артистом пройдет 18 января.-0-