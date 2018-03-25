Ушла из жизни победительница первого "Евровидения"

Швейцарской эстрадной певице Лиз Ассиа в момент смерти было 94 года. Она умерла в больнице швейцарского кантона Цюрих 24 марта. В 1956 году Лиз Ассиа выиграла первый конкурс "Евровидение".

Певица начинала как танцовщица, но уже в 40-е годы прошлого столетия стала выступать как поп-певица. На первом конкурсе "Евровидение" певица исполнила две песни, одна из которых и принесла ей победу.

Лиз Ассиа еще дважды участвовала на "Евровидении", но былого триумфа не получилось. В 1963 году, выйдя замуж, она перестала выступать, полностью погрузившись в бизнес мужа. После смерти супруга в 1995 году опять вернулась на сцену. В 2007 году победила в швейцарском конкурсе Grand Prix der Volksmusik. В 2011 вновь участвовала в национальном отборочном туре "Евровидение", в котором заняла 8-е место.

Последние годы жизни провела во Франции, в Каннах.