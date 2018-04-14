В День памяти княгини Ирины Паскевич в Гомеле подготовили фотодокументальную выставку

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День памяти гомельской княгини Ирины Паскевич пройдет сегодня в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном историко-культурном учреждении "Гомельский дворцово-парковый ансамбль".

Мероприятие, приуроченное к дате ухода Ирины Паскевич из жизни (14 апреля 1925 года), проводится в Гомеле уже традиционно. О судьбе и деятельности гомельской княгини расскажет фотодокументальная выставка "Все истиной дышало в ней…", которая развернется возле усыпальницы князей Паскевичей. Экспозиция будет представлена несколькими тематическими блоками. К примеру, посетители смогут увидеть копии картин, на которых изображены члены семьи Паскевич, а также здания, которые принадлежали им. Гидами в виртуальном путешествии станут сотрудники учреждения.

"Имя этой женщины навсегда связано с историей областного центра, который обязан ей своим расцветом и становлением как промышленно-культурный город", - отметили собеседники. Благотворительная деятельность Ирины Паскевич была действительно масштабной: создание учреждений образования и медицины, помощь нуждающимся и талантливым людям. На средства княгини были открыты четыре частных народных училища, благодаря ее помощи обрели новые здания Добрушское двухклассное народное и Гомельское мужское приходское училища и многие другие учреждения.

Гомельчане чтут память княгини. В ее честь названа гимназия; одна из центральных улиц областного носит название Ирининская, на ней установлен памятник этой умной, прогрессивной женщине, внесшей огромный вклад в развитие Гомеля.-0-