В Коложской церкви в Гродно завершен капремонт деревянной стены

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Коложской церкви XII века в Гродно завершен капитальный ремонт деревянной стены, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.

Деревянная стена у одного из старейших храмов Беларуси появилась более 100 лет назад после того, как часть здания была повреждена оползнем. За это время стена износилась. На ее капитальный ремонт из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделено около Br200 тыс.

Сейчас работы завершены. Была восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Важным элементом облицовки стали вертикальные пилястры, повторяющие форму существующих пилястр из клинкерного кирпича на северном фасаде. Новая стена будет долговечна за счет устойчивости к внешнему воздействию: солнечному свету, влаге, перепадам температуры. Кроме того, на дубовые заменены окна и двери в храме, утеплены чердак и стена. В работе были использованы в основном натуральные материалы. Качество работы на высшем уровне. Генеральным подрядчиком выступило ОАО "Гродножилстрой". Сейчас рассматривается вопрос о консервации существующей каменной стены храма.

"Впереди у нас два важных этапа. Первый из них - внутренние работы в храме, ремонт балкона, лестницы, прочее. Весной будет проведено и благоустройство территории вокруг храма. Предстоит решить вопрос с отводом воды", - отметил настоятель Коложской церкви протоиерей Александр Болонников. Он подчеркнул, что даже на время работ богослужения в храме не прерывались. Храм можно посетить на протяжении всего светового дня. Коложская церковь - одна из туристических визитных карточек города.

Как рассказали в главном управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома, в центре внимания и другие архитектурные памятники региона. В 2018 году работы буду вестись сразу на нескольких объектах. В частности, продолжится реставрация Старого замка в Гродно, завершатся строительные работы на башне Гедымина в Лиде: вскоре здесь появится музейная экспозиция. Будет продолжено укрепление склонов Замковой горы в Новогрудке, работы по консервации в Кревском и Гольшанском замках. В этом году будет и дальше вестись реставрация Святского дворцово-паркового комплекса в Гродненском районе и парка в усадьбе композитора Михаила Клеофаса Огинского в Залесье Сморгонского района.-0-

Фото Леонида Щеглова