В Лос-Анджелесе вручили премии Гильдии киноактеров США

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лос-Анджелесе состоялась 24-я ежегодная церемония вручения премий Американской гильдии киноактеров, сообщают информагентства.

Главной награды за лучший актерский состав был удостоен фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" британского режиссера Мартина Макдоны. Ранее картина завоевала "Золотой глобус" в номинациях "Лучший драматический фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая актриса драматического фильма" и "Лучший актер второго плана". На победу в указанной номинации также претендовали фильмы "Леди Берд", "Прочь", "Ферма "Мадбаунд", "Любовь - болезнь".

Премией за "Лучший актерский состав" в телевизионном жанре были отмечены сериалы "Вице-президент" и "Это мы". Награду за лучшую актерскую работу в мини-сериале получили Николь Кидман и Александр Скарсгард, сыгравшие в фильме "Большая маленькая ложь".

Персональной награды как лучший исполнитель главной роли был удостоен британец Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчиля в фильме "Темные времена". Еще одним победителем в этой номинации стала американка Фрэнсис Макдорманд за роль в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Награду гильдии киноактеров за "Лучшую мужскую роль второго плана" завоевал Сэм Рокуэлл, снявшийся в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Лучшей актрисой второго плана стала Эллисон Дженни, исполнившая роль в фильме "Тоня против всех".

Награды за жизненные достижения от Гильдии киноактеров США был удостоен обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Серебряный медведь", американский актер Морган Фримен.-0-