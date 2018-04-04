В Минске покажут "Голодные сердца" с Адамом Драйвером

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ограниченный минский прокат в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" с 5 апреля выходит психологическая мелодрама "Голодные сердца" итальянского режиссера Саверио Костанцо. Посмотреть картину можно в Falcon Club Бутик Кино по 18 апреля.

Очень личная семейная история впервые была показана на Венецианском кинофестивале в 2014 году. За исполнение главных ролей в фильме "Голодные сердца" актеры Адам Драйвер и Альба Рорвахер тогда получили Кубки Вольпи, а режиссер Саверио Костанцо был отмечен Премией Пазинетти.

Режиссер Саверио Костанцо выбрал местом действия Нью-Йорк, где прожил много лет. "Нью-Йорк - напряженный, агрессивный город, который вызывает в человеке инстинкт самозащиты. Рим в этом смысле тоже напряжен, но по-другому, поэтому "Голодные сердца" - не римская история. Это история Нью-Йорка", - говорил о своей работе режиссер.

Джуд и Мина, американец и итальянка, случайно знакомятся в Нью-Йорке, влюбляются и не успевают оглянуться, как женятся и становятся родителями. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок - избранный, индиго и должен быть защищен от внешнего мира. Материнская любовь может нанести сыну непоправимый вред, если только Джуд не остановит жену.

Фильм вдохновлен автобиографическим романом "Ребенок-индиго" Марко Францозо. Картина была восторженно принята критиками и зрителями: "Выдающийся фильм. Саспенс на уровне Хичкока и Полански" (IndieWire), "Тревожный и волнующий фильм. Беспокойство появляется задолго до титров" (New York Magazine), "Необыкновенная и душераздирающая история о любви и одержимости" (Los Angeles Times).

Фильм "Голодные сердца" получил семь номинаций на итальянский "Оскар" - премию "Давид ди Донателло", семь номинаций на "Серебряную ленту" и принял участие в более чем 50 европейских и международных кинофестивалях, включая специальную секцию Международного кинофестиваля в Торонто. -0-