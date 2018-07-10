В Минске пройдут показы фильма "Генезис 2.0" о "воскрешении" древнего мамонта

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в рамках проекта "Лістапад. Коллекция" с 12 по 25 июля можно будет посмотреть документальный фильм "Генезис 2.0" режиссера Кристиана Фрая.

Кристиан Фрай задумал показать в киноленте контраст двух миров: охотников и генетиков. Фильм рассказывает о поисках древних останков и попытках воссоздать из них живого шерстистого мамонта.

На далеких островах северных широт, в условиях вечной мерзлоты охотники за трофеями заняты поисками бесценных сокровищ черного рынка - бивней доисторических мамонтов. Одна из таких экспедиций обнаружила прекрасно сохранившиеся останки древнего зверя. Поразительная находка вызвала интерес в научном мире, фрагменты животного с живыми клетками доставили в лабораторию по клонированию в Республике Корея. Ее глава Хван У Сок решил возродить мамонтов к жизни и совершить революцию в науке.

Сенсационная документальная история получила Приз зрительских симпатий Московского МКФ и Специальный приз жюри за лучшую операторскую работу в международном конкурсе документального кино на МКФ в Санденсе (США), а также была номинирована на Серебряного "Святого Георгия" документального кино Московского МКФ-2018.

Режиссером картины выступил президент Швейцарской киноакадемии и номинант на премию "Оскар" за фильм "Военный фотограф" Кристиан Фрай. Сорежиссером Фрая стал Максим Арбугаев - студент ВГИКа и автор документального фильма "Охотники". Максим Арбугаев два месяца провел в Якутии, снимая охотников за бивнями мамонтов.

"Российская газета" написала о фильме: "Генезис 2.0" длится долго - два часа, но в нем есть чему подивиться: незаурядная тема, уникальные съемки (одни белые медведи чего стоят), судьбы наших якутов... Еще одна удивительная линия в фильме - клонирование: кадры, снятые в клинике, где клонируют собак… В фильме показаны важные части процесса: от экспериментов с клетками до уже готовых щенков и условий, в которых они находятся. Ученые стремятся пойти и дальше - до той стадии, когда, может быть, и мамонта удастся клонировать".

Посмотреть картину можно в Falcon Club Бутик Кино.-0-