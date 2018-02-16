В Минске выбрали лучших юных чтецов на белорусском языке

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей регионального отбора республиканского конкурса юных чтецов на белорусском языке назвали в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Региональные финалы республиканского конкурса "Чытаем па-беларуску з velcom" стартовали 15 февраля с отбора участников в столице. Перед жюри и публикой выступили 30 юных чтецов, которые исполнили произведения белорусских авторов. Пятеро из них названы победителями и будут представлять столицу в финале конкурса. Это Алина Суходольская (гимназия №7), Мария Любкина (гимназия №37), Арсений Гаревский (школа №120), Ян Мусвидас (гимназия №30), Владимир Чуклай (гимназия №5). Ребята награждены смартфонами. По решению организаторов приглашение в республиканский финал также получил Всеволод Мисюль (гимназия №13). Все участники регионального финала получили в подарок памятные дипломы и книги. Председатель жюри отбора Владимир Липский отметил высокий уровень всех конкурсантов: "Я искренне поражен талантом каждого участника. Все они победители. Меня восхитило их знание родного языка, талант и стремление к победе. Выбрать лучших было очень сложно, потому что лучшие - все!"

Отборы в регионах пройдут в течение февраля-апреля. В Бресте лучших чтецов выберут 22 февраля, представителей Минской области - 1 марта в Жодино, в Витебске отбор пройдет 15 марта, в Могилеве - 20 марта. В Гомеле исполнение произведений участниками конкурса жюри оценит 10 апреля, а в Гродно - 25 апреля. Финал республиканского конкурса "Чытаем па-беларуску з velcom" пройдет в мае в Минске.

Инициатором конкурса выступает компания velcom при поддержке Министерства образования. Проект вызвал внимание и интерес к белорусской литературе. Как отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов, проект "Чытаем па-беларуску з velcom" открывает для учеников мир белорусской литературы по-новому, использует возможности социальных сетей для образования, показывает, насколько ярко и неординарно можно исполнять произведения на белорусском языке. -0-