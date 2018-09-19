В минский прокат с 20 сентября выходит фильм "Мария до Каллас" об оперной диве

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм "Мария до Каллас" об одной из величайших оперных певиц XX века покажут в Минске с 20 сентября по 3 октября. Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Посмотреть ленту режиссера Тома Вольфа можно в трех кинотеатрах Минска. С 20 сентября по 23 сентября она будет идти в кинотеатре "Центральный", с 20 сентября по 26 сентября - в "Пионере" и с 20 сентября по 3 октября - в "Falcon Club Бутик Кино".

Впервые после выхода "Медеи" Пьера Паоло Пазолини в 1969 году оперная дива Мария Каллас вновь появляется на большом экране. В фильме использованы редкие съемки, архивные фотографии, личные кадры. В нем говорит сама история, говорит сама великая Мария Каллас, а вместе с ней Мэрилин Монро, Ален Делон, Ив Сен-Лоран, Дж.Ф.Кеннеди, Лукино Висконти, Уинстон Черчилль, Грейс Келли, Лиз Тейлор и многие другие.

Фильм Тома Вольфа раскроет две личности одного человека: Мария - хрупкая, одинокая и мечтавшая завести семью женщина и Каллас - звезда, которая окружила себя знаменитостями. Статус оперной дивы оказывается тяжелой ношей: чем больше силы набирает Каллас, тем страшнее становится Марии… В 1959 году начинается большой роман Каллас с миллиардером Аристотелем Онассисом. Вскоре Мария начинает отдаляться от сцены. Так начинается неуклонный спуск вниз, в ходе которого закатится ее слава как артистки и рухнут ее мечты как женщины.

В ленте "Мария до Каллас" нет дикторов и приглашенных экспертов. Певица говорит о себе сама посредством ранее взятых интервью и аудиозаписей. В поисках различных материалов о Марии Каллас режиссер фильма Том Вольф путешествовал по миру в течение трех лет. "За одну ночь я прослушал практически весь ее репертуар, после чего у меня родилась идея снять фильм о ее творчестве", - говорит режиссер фильма Том Вольф в одном из интервью.

Большая часть материалов, которые удалось собрать режиссеру, будет представлена широкой публике впервые. Кроме этого, зрители смогут увидеть фильм 1970 года, считавшийся утерянным в течение 40 лет. Многие из известных черно-белых записей, дополняющих не публиковавшиеся ранее архивы, восстановлены в цвете для показа в кинотеатрах. Режиссер Том Вольф пошел на этот шаг, чтобы привлечь к фигуре оперной дивы больше внимания со стороны молодых зрителей, привыкших к цветному кино.

Североамериканская премьера фильма состоялась в 2018 году в рамках Международного фестиваля в Торонто (TIFF-2018), российская - во время XXVIII кинофестиваля "Послание к человеку". В Минске показы пройдут в рамках проекта "Лістапад.Коллекция".-0-