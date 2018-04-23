В минский прокат выйдет аниме "Укрась прощальное утро цветами обещания"

Это трогательная история встреч и расставаний в изумительно красивом фэнтезийном мире, созданном силой воображения автора культовых аниме "Невиданный цветок" и "Безоблачное завтра" Мари Окады и аниматоров студии P.A. Works.
В кинотеатре "Центральный" показы пройдут с 26 апреля по 2 мая, а в Falcon Club Бутик Кино по 9 мая.
Красавица Макия - из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить ее народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она встречает потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нем заботиться. Проходят годы, мальчик превращается в прекрасного юношу. Макия понимает, что Эриал - простой человек, а, значит, он смертен...
Японская сценаристка Мари Окада - один из самых знаменитых и титулованных мастеров, работающих в аниме-индустрии. На ее счету как блистательные адаптации для аниме других произведений ("Настоящие слезы", "Торадора", "Темный дворецкий"), так и полностью оригинальные сценарии ("Безоблачное завтра", "Невиданный цветок", "Сердцу хочется кричать"). Фильм "Укрась прощальное утро цветами обещания" стал ее дебютной режиссерской работой и сразу же после выхода в Японии в конце февраля 2018 года собрал множество восторженных зрительских отзывов. -0-
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