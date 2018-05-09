В Москве откроют памятник Марине Цветаевой

Торжественное открытие памятника Марине Цветаевой состоится в Москве на территории школы № 1619 им. М. Цветаевой в Строгине. Об этом сообщает ТАСС.

В церемонии открытия примет участие президент Российской академии художеств автор памятника поэтессе Зураб Церетели. Монумент он изготовил в дар школе.

Идею скульптора об установке памятника Марине Цветаевой поддержала в 2017 году комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы. Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта 2018 года подписал распоряжение об установке монумента.

В церемонии открытия примут участие также внучка Анастасии Цветаевой, хранитель ее архива Ольга Трухачева, историк, литературовед, основатель Дома-музея Марины Цветаевой Эсфирь Красовская, директор Дома-музея Цветаевой Елена Жук и директор школы № 1619 Диана Соколова.

После открытия памятника ученики смогут побывать на бесплатной экскурсии по Дому-музею.

Это уже второй памятник Цветаевой в Москве. Первый был открыт в 2007 году в Борисоглебском переулке у дома, где жила до эмиграции поэтесса и где сейчас работает дом-музей Марины Цветаевой.