В Москве откроют памятник Марине Цветаевой

Торжественное открытие памятника Марине Цветаевой состоится в Москве на территории школы № 1619 им. М. Цветаевой в Строгине. Об этом сообщает ТАСС.
В церемонии открытия примет участие президент Российской академии художеств автор памятника поэтессе Зураб Церетели. Монумент он изготовил в дар школе.
Идею скульптора об установке памятника Марине Цветаевой поддержала в 2017 году комиссия по монументальному искусству Московской городской Думы. Мэр Москвы Сергей Собянин 14 марта 2018 года подписал распоряжение об установке монумента.
В церемонии открытия примут участие также внучка Анастасии Цветаевой, хранитель ее архива Ольга Трухачева, историк, литературовед, основатель Дома-музея Марины Цветаевой Эсфирь Красовская, директор Дома-музея Цветаевой Елена Жук и директор школы № 1619 Диана Соколова.
После открытия памятника ученики смогут побывать на бесплатной экскурсии по Дому-музею.
Это уже второй памятник Цветаевой в Москве. Первый был открыт в 2007 году в Борисоглебском переулке у дома, где жила до эмиграции поэтесса и где сейчас работает дом-музей Марины Цветаевой.
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