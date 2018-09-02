В Москве проходит прощание с Иосифом Кобзоном

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве проходит прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, который умер 30 августа в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.

Прощание началось в 08:00. У входа в Концертный зал имени П. И. Чайковского стоит очередь из поклонников творчества певца, пришедших почтить его память. Многие пришли еще в шесть утра, в настоящее время люди продолжают прибывать.

По артистической традиции гроб установили на сцене в окружении венков от коллег и друзей.

На проекции сменяются фотопортреты Кобзона, из динамиков приглушенно звучит его голос.

Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.-0-