В Москве проходит прощание с Иосифом Кобзоном

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве проходит прощание с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном, который умер 30 августа в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.
Прощание началось в 08:00. У входа в Концертный зал имени П. И. Чайковского стоит очередь из поклонников творчества певца, пришедших почтить его память. Многие пришли еще в шесть утра, в настоящее время люди продолжают прибывать.
По артистической традиции гроб установили на сцене в окружении венков от коллег и друзей.
На проекции сменяются фотопортреты Кобзона, из динамиков приглушенно звучит его голос.
Иосиф Кобзон согласно его воле будет похоронен рядом с матерью на Востряковском кладбище столицы.-0-
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