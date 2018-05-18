18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее Беларуси в "Ночь музеев" будет работать 14 площадок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

С 19.00 19 мая до 02.00 Художественный музей кардинально преобразится, а все его залы наполнятся новыми идеями. Цвет станет обликом каждой из 14 площадок и останется запоминаемым образом каждой части обширной программы: здесь пройдут лекции, инсталляции, перформансы и, конечно же, будет звучать музыка.

В программе "Ночи-2018" - единая звуковая дорожка для Художественного от Виталия Гармаша, авторская видеоинсталляция Prometheus Павла Плахи, исполнение оперной дивы, ведущей солистки Большого театра Беларуси Оксаны Волковой, диджей-сеты от гостей НХМ Ania Pozniak, Olya Smok и NSNVA, хореографические перформансы, открытие международного выставочного проекта. Посетители смогут услышать восемь историй о цвете от друзей музея. Будут работать семейная площадка, музыкальная, площадка экспериментов и другие.

Национальный художественный музей традиционно участвует в международной акции, приуроченной к Международному дню музеев, во время которой экспозиции можно осмотреть ночью. Основная цель акции - показать возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь. Впервые "Ночь музеев" была проведена в Берлине в 1997 году.-0-