В Нижнем Новгороде трепетно хранят память о Максиме Богдановиче - директор музея М.Горького

15 августа, Нижний Новгород /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Нижнем Новгороде трепетно хранят память о Максиме Богдановиче. Об этом заявила директор нижегородского литературного музея М.Горького Лариса Моторина на экспертно-медийном семинаре "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Две семьи, имена Максима Горького и Максима Богдановича связали нас не только узами литературы, но и совместной творческой работы, - сказала Лариса Моторина. - В 2013 году между музеями Беларуси и Нижнего Новгорода было подписано соглашение о совместной деятельности. Сотрудники нашего музея и музея Максима Богдановича принимают участие в совместных научных исследованиях, обмениваются идеями. Связь между нами очень трепетная. Наш нижегородский музей хранит память о Максиме Богдановиче, мы над этой темой работаем, делаем научные публикации".

По мнению директора Института литературоведения имени Я.Купалы Национальной академии наук Беларуси Ивана Саверченко, Максим Горький оказал определяющее влияние на развитие литератур в бывших советских республиках. "Его литературные достижения, уровень художественного творчества являлись образцом для белорусских мастеров слова и других национальных литератур, - сказал Иван Саверченко. - На многих белорусских творцов Максим Горький оказывал опосредованное влияние, однако в этом случае мы имеем уникальное явление в истории литературы - непосредственное влияние на Максима Богдановича. Произошла совершенно мистическая вещь: великий русский писатель и молодой белорусский поэт, который напрямую вобрал все лучшее, что было в русской литературе. Я имею в виду, прежде всего, эстетическую составляющую в поэзии Максима Богдановича".

Как считает старший научный сотрудник Института мировой литературы имени М.Горького Российской академии наук Ольга Быстрова, тема взаимоотношений Максима Горького с белорусскими литераторами требует отдельного пристального изучения. Она привела цитату из переписки Максима Горького в 1910 году: "В Беларуси есть два поэта - Якуб Колас и Янка Купала, очень интересные ребята". И, по словам Ольги Быстровой, издание в Советском Союзе национальных поэтов, в том числе Коласа и Купалы, началось с подачи Горького. "Он не забыл тех, кем восторгался еще до революции", - констатировала российский литературовед.

Экспертно-медийный семинар "Богданович и Горький: союз, рожденный на берегах Волги" с участием научных сотрудников и журналистов из Беларуси и России организовали в Нижнем Новгороде Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство "Россия сегодня".-0-