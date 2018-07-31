В проекте TheatreHD с 1 по 29 августа покажут лучшие британские постановки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время летнего фестиваля TheatreHD с 1 по 29 августа три минских кинотеатра - "Центральный", Silver Screen Velcom Cinema и Falcon Club Бутик Кино - покажут лучшие британские постановки.

Вечером 1 августа Falcon Club Бутик Кино приглашает посмотреть постановку "Веер леди Уиндермир" лауреатки театральных премий, режиссера и актрисы Кэти Бёрк. Показ спектакля по одной из самых остроумных пьес Оскара Уайльда начнется в 20.00. Согласно сюжету, леди Уиндермир отмечает свой день рождения, и, кажется, все готово к празднованию. Однако ее близкий друг лорд Дарлингтон нарушает спокойствие дамы своим предположением, что муж леди Уиндермир завел интрижку - и объект его чувств будет присутствовать среди гостей праздника.

8 августа любителям английского театра предстоит сделать трудный выбор: в "Центральном" будет идти балет "Акрам Хан: Жизель", в Falcon Club Бутик Кино - знаменитая постановка "Гамлет: Камбербэтч", а Silver Screen Velcom Cinema зовет расследовать "Загадочное ночное убийство собаки". В основе балета "Акрам Хан: Жизель" - трагический сюжет о наивной девушке, чье сердце и рассудок не выдержали предательства возлюбленного. История стала основой для главного романтического балета мирового наследия, но продолжает будоражить умы и фантазию хореографов и в наши дни. "Загадочное убийство собаки" - увлекательная история о том, как чувствуют и видят мир люди с заболеванием аутистического спектра. Главный герой спектакля подросток Кристофер берется расследовать странное убийство соседской собаки, которую неизвестный злодей проткнул вилами. Увидеть спектакль-детектив также можно будет 14 августа в кинотеатре "Центральный". Повторится в этом месяце и показ "Камбербэтча": 18 августа в "Центральном" и 29 августа в кинозале Silver Screen Velcom Cinema.

Также в августе состоятся последние арт-лектории этого лета. 12 августа в кинотеатре "Центральный" покажут "Сады в живописи - от Моне до Матисса" - путешествие сквозь внушительную коллекцию импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века. "Если не считать живописи и садоводства, то я ни на что гожусь", - говорил Моне.

Сразу за ним - кинолекция о живописи "Гойя - Образы из плоти и крови", которую покажут 26 августа в "Центральном". Фильм создает завораживающий портрет художника и его времени.

Пьесы Шекспира никогда не потеряют своей актуальности, поэтому 15 августа повторится показ спектакля "Макбет: Рори Киннир". Сходить на него стоит как минимум для того, чтобы посмотреть на гениальный актерский дуэт звезды "Доктора Кто" Рори Киннира и актрисы Энн-Мэри Дафф ("Суфражистка", "Стать Джоном Ленноном"). В тот же вечер, 15 августа, можно посетить балет. На экране Silver Screen Velcom Cinema - "Мэтью Борн: Кармен", поставленный по мотивам знаменитой оперы Бизе "Кармен". Для спектакля Борна она была великолепно аранжирована Терри Дэвисом.

"Идеального мужа" покажут 21 августа в "Центральном" и 29 августа в Falcon Club Бутик Кино. Квартет звезд спектакля (Натаниэль Паркер, Фрэнсис Барбер, Эдвард и Фредди Фокс) был подобран выписанным из Сиднея режиссером Джонатаном Чёрчем, который с удовольствием воспроизводит классицистскую эстетику викторианской салонной комедии.

Также можно сходить на "Ромео и Джульетта" в постановке Королевской Шекспировской компании. Театральные критики утверждают, что перед обаянием и энергией молодых Ромео (Балли Джилл) и Джульетты (Карен Фишуик) действительно невозможно устоять. Спектакль покажут 22 августа в Falcon Club Бутик Кино. В этот же вечер можно посмотреть мюзикл "Все говорят о Джейми" в Silver Screen Velcom Cinema. В центре сюжета мюзикла - 16-летний Джейми, мечтающий о большем, и его отношения с друзьями и родственниками. Апофеозом сюжета становится триумфальный выход Джейми при полном параде во время школьного выпускного.

Завершит летний фестиваль TheatreHD опера "Евгений Онегин: Хворостовский" в режиссуре Робетка Карсена. В спектакле Карсена минимум декораций, что подчеркивает камерность и интимность оперы. Сценограф и художник по костюмам Майкл Ливайн с особой тщательностью подошел к нарядам, выполненным в русских традициях ХIX века, будь то дворянские платья или крестьянская одежда. Отдельная роль отведена свету, который показывает смену времени года и суток. -0-