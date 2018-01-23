В США умерла старейшая актриса Голливуда

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса Конни Сойер умерла в 105 лет, пишет портал TMZ.

Отмечается, что актриса скончалась в своем доме в Вудленд-Хиллз (Калифорния, США) после многолетней борьбы с раком.

Конни Сойер была старейшей актрисой Голливуда, которая продолжала работать, несмотря на преклонный возраст. За свою карьеру она сыграла свыше 140 ролей в различных фильмах.

Конни Сойер в молодости. Фото из архива

Конни Сойер родилась 27 ноября 1912 года в семье иммигрантов из Румынии. Вначале она выступала на эстраде в ночных клубах. К концу 1940-х годов перешла на телевидение. В 1959 году вместе с Фрэнком Синатрой она снялась в комедии "Дыра в голове". В 1994 году исполнила роль в комедии братьев Фарелли "Тупой и еще тупее". Снималась в различных телесериалах. В 2007 году исполнила роль в одной из серий ситкома "Как я встретил вашу маму", а в 2009 году - в ситкоме "Офис". В 2012 году в 99 лет она стала членом американской Академии кинематографических искусств и наук.-0-