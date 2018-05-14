В столичном Верхнем городе пройдет 15 праздников национальных культур

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на территории Верхнего города в летнем музыкально-туристическом сезоне пройдет 15 праздников национальных культур, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Виталина Рудикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Откроет цикл мероприятий республиканский фестиваль-ярмарка "Вясновы букет", который 26 мая соберет свыше 300 мастеров народного творчества Беларуси, на сцене выступят творческие коллективы со всех регионов республики. Будет представлена белорусская национальная кухня.

2 июня у городской ратуши состоится праздник шведской культуры. Организаторы обещают в этот день немало сюрпризов, в частности, можно будет примерить необычные шлемы.

Также в нынешнем сезоне в столице свои традиции и культуру представят Россия, Польша, Литва, Молдова, Израиль, Азербайджан, Грузия, Греция, Республика Корея, Италия, Армения, впервые - Великобритания и Эстония.

Летний музыкально-туристический сезон открылся в Минске 5 мая. На прошедших выходных дан старт ставшему традиционным проекту "Пешеходка. Музыкальная карта Минска", объединившему более 200 музыкантов. Появилась новая площадка для детей в Каретном дворике, где на постоянной основе по субботам проходят различные концертно-развлекательные программы. Также в числе мероприятий праздничной афиши значатся исторические реконструкции, посвященные наиболее важным вехам в истории Беларуси, Дню города, танцевальные мастер-классы, концерты "Джазовые вечера у Ратуши", "Классика у Ратуши" и др.

Впервые о пешеходной зоне, где каждые выходные горожане могут отдыхать и развлекаться, в Минске заговорили летом 2012 года - тогда предоставили участок ул. Карла Маркса. Затем концертная площадка переместилась на территорию Верхнего города. Артисты здесь будут выступать до осени. Праздничная афиша размещена на сайте Мингорисполкома.-0-