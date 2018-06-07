В Театре эстрады прошла премьера детского мюзикла "Мешок с сюрпризом"

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера детского мюзикла "Мешок с сюрпризом" прошла в Театре эстрады. Зрителям представили не просто мюзикл, а настоящую детективную историю, которая произошла с лесным семейством.

Казалось бы, что может случиться в лесу с самыми обычными его обитателями? Но режиссер-постановщик смог привнести в этот простой, на первый взгляд, сюжет интересные повороты событий и необычные образы, искусно дополнив все музыкой и юмором.

Главная интрига истории - мешок, в котором то ли бомба, то ли яйцо динозавра. Вокруг загадочного содержимого мешка и разворачивается лесной переполох, где происходит быстрая смена событий.

Среди героев этой детективной истории Заяц и его заклятые враги - Лиса и Волк, все семейство Зайца, очень ответственный Еж, куриное семейство и смелый сторожевой Пес. Также в сюжете немалую роль играют такие персонажи, как Лесные слухи.

Режиссер театра Мария Третьякова отмечает: "Мюзиклы Театра эстрады всегда собирают полные залы и получают хорошие отзывы как от детей, так и от их родителей, что для нас немаловажно. На этот раз мы решили сделать ставку на сюжет и показали не просто мюзикл, а настоящую детективную историю. Получился такой своеобразный мюзикл-детектив.

Наши спектакли всегда отличаются яркими образами, постоянным интерактивом со зрителем и, конечно, большим количеством песен и танцев. И "Мешок с сюрпризом" не исключение. К слову, музыка к новому мюзиклу написана белорусским композитором Александром Сухаревым, который уже сотрудничал с нами в данном направлении. Это был мюзикл про Принца-золотые уши, который до сих пор остается одним из самых любимых у деток".

Для тех, кто посетил первые показы нового мюзикла, главная интрига уже раскрыта. А тех, кто еще не успел узнать, что же за сюрприз лежит в мешке, Театр эстрады приглашает на показы мюзикла 7, 12, 13, 14, 19, 20 и 21 июня в 11.00.-0-