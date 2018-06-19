В Витебске откроется музей фотографии

19 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 23 июня во время Международного конкурса-фестиваля "ФотоКрок" имени Сигизмунда Юрковского откроют музей фотографии, сообщил корреспонденту БЕЛТА арт-директор форума Василий Прудников.

Музей также будет носить имя известного фотографа XIX века. Он разместится в центре исторической части города по улице Толстого, 7. Здесь можно будет посмотреть выставочную экспозицию, понаблюдать за таинством, проходящем в "темной" комнате, выпить чашку ароматного кофе и сфотографироваться в старинном ателье, получив фотокарточку в стилистике образца фотосалонов Витебска XIX века. Его экспозиционная концепция будет звучать так - "От камеры обскура до цифровых пикселей".

"Музей фотографии имени Сигизмунда Юрковского станет логичным и достойным продолжением городской концепции музейного развития по увековечиванию имени знаменитых горожан, прославивших Витебск на весь мир", - рассказал Василий Прудников.

По его словам, он станет не просто хранилищем предметов фотоискусства и исследовательским центром, но и новым пространством городской жизни. А тот, кто передаст в дар старую фотокамеру, отпечаток или фотоальбом, станет почетным дарителем музея и получит памятный сертификат.

Фестиваль "ФотоКрок" пройдет с 20 по 24 июня. Ожидается приезд более 100 участников из Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Азербайджана, Израиля и США. В этом году Сигизмунду Юрковскому исполнилось бы 185 лет, а его великому изобретению - шторно-щелевому затвору - 135.

"Мы предложили фотографам стать участниками фестивального конкурса "Истоки" и присылать снимки, олицетворяющие понятие "Моя малая Родина". Выставочная программа также посвящена теме малой родины. В частности, экспозиция фотографий Леонида Тугалева из Риги. В Витебске родились его родители, и за более 70 лет жизни он приедет всего лишь во второй раз на их малую Родину", - отметил арт-директор фестиваля.

Также запланирована выставка работ фотографа из Калининграда Олега Климова. Еще один российский фотожурналист Владимир Вяткин представит свои работы в Витебске вообще в первый раз для зрителей, которые готовились мастером всю его жизнь.

"Эксклюзивом фестиваля станет оригинальная выставка одной фотографии "Бегун в городе" Эля Лисицкого (1926 год) из коллекции культурного проекта "РУСС ПРЕСС ФОТО" - редакционного архива журнала "Советское фото". Символично, что показ выставки пройдет непосредственно в здании Музея Витебского народного художественного училища, где работал Лисицкий в 1919-1921 годы по приглашению Марка Шагала. Еще одной жемчужиной программы станет выставка "Семейная фотография Медалье. XIX век, Витебск". Она посвящена семье Шмарьягу-Лейба Медалье (1872 – 1938) - духовного раввина Витебска, главного раввина Москвы и Советского Союза. Уникальность этой коллекции в том, что в ней представлены снимки членов семьи в исполнении всех первых фотографов Витебска конца XIX века, в том числе Сигизмунда Юрковского", - пояснил Василий Прудников.

Также в программе фестиваля ряд других выставок, мастер-классы, лекции, творческие встречи, конкурсы, различные активности. Фотографы получат возможность снять город со смотровой площадки ратуши. Начинающие коллеги смогут представить экспертам свои работы и получить оценку. По итогам конкурса-фестиваля традиционно соберется выставка "ФотоКрок по Витебску" - результат съемки участниками фэста города, его жителей и гостей.

Как отметил Василий Прудников, главная задача фестиваля - показать аудитории высокий уровень фотографической культуры через выставки как классиков фотоискусства, так и лучших работ современных фотолюбителей на конкурсной основе.

"ФотоКрок" традиционно собирает участников и гостей во время празднования Дня города. Это уже третий форум фотографов. Первый прошел в 2016 году.

Организаторам фестиваля выступил Витебский местный фонд фотографии "ФотоКрок". Поддержку оказали депутатский корпус Палаты представителей, отдел культуры Витебского горисполкома, общественные и культурные организации, учреждения образования и культуры, ряд коммерческих компаний. -0-