22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут 22-24 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Ежегодный фестиваль в несвижской резиденции Радзивиллов приглашает поклонников классической музыки, оперы и балета в "белорусский Версаль".

"Вечера Большого театра-2018" откроет 22 июня концертная программа "Белорусский романтизм". В Фарном костеле (Божьего тела), который, к слову, является первым на территории Восточной Европы памятником архитектуры барокко, прозвучат произведения белорусских композиторов, чьи имена стали синонимом эпохи романтизма.

Фестивальный день продолжит "Вечер классического балета". На сцене внутреннего двора замка Радзивиллов звезды балетной труппы белорусского Большого представят зрителям ярчайшие сцены из балетов "Лебединое озеро" и "Корсар". "Белый акт" бессмертного "Лебединого озера" Петра Чайковского по праву считается каноническим. Балет "Корсар", "второе пришествие" которого на сцену белорусского Большого подготовил Вячеслав Хомяков, открывал текущий театральный сезон. "Корсар" уже полтора века значится в афишах лучших мировых театров и входит в число "обязательных" постановок наряду с "Лебединым озером" и "Жизелью". Дирижер - Николай Колядко.

Второй день музыкального марафона в Несвиже, 23 июня, начнется с концертной программы "Четыре столетия белорусской вокальной музыки", которая прозвучит в Театральном зале замка Радзивиллов. В концерте примут участие солисты оперной труппы Большого театра Юрий Городецкий (тенор), Елена Золова (сопрано), Илья Сильчуков (баритон). Для зрителей будут исполнены сольные вокальные произведения, которые, словно опытный экскурсовод, проведут слушателей по страницам истории национальной музыки от XVII столетия до XX. Ведущий - заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов.

В том же Театральном зале поклонников жанра романса ожидает концертная программа "Вечер романсов Сергея Рахманинова". В исполнении солистки оперы Екатерины Головлевой прозвучат настоящие хиты композитора: "Весенние воды", "Отрывок из Мюссе", "О, не грусти!", "Перед иконой" и многие другие.

Субботний вечер пройдет в атмосфере любви и печали. На главной сцене фестиваля во внутреннем дворе замка будет разыграна драма любви и смерти блистательной парижской куртизанки Виолетты Валери. Премьера новой постановки оперы от режиссера Андрейса Жагарса открыла текущий театральный сезон. Дирижер - Андрей Галанов.

Ведущие солисты белорусской оперы, балета и музыканты струнного квинтета "Серенада" 24 июня приглашают поклонников танго-музыки, жарких южных напевов и мелодий в Театральный зал замка, где для них прозвучит "Милонга с Серенадой".

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета, который состоится на главной сцене - во внутреннем дворике замка Радзивиллов. В программе концерта - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Андрей Галанов.

В 2010 году Большой театр Беларуси "влился" в фестивальное движение, инициировав проведение "Вечеров Большого театра" в несвижском замке рода Радзивиллов - выездного музыкального марафона артистов оперной и балетной труппы театра, музыкантов оркестра. Традиционно мероприятия "Вечеров" проходят на нескольких концертных площадках - в Фарном костеле, Театральном зале замка, а также на главной сцене - во внутреннем дворе.-0-