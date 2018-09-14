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VIII Международный форум "ТЕАРТ" откроется в Минске 20 сентября

Культура 14.09.2018 | 17:59
Фото из архива
Фото из архива

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлена программа VIII Международного форума театрального искусства "ТЕАРТ", который пройдет в Минске с 20 сентября по 16 октября под слоганом "Разгерметизация", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Крупнейший театральный форум Беларуси состоит из трех секций: международной программы, шоукейса Belarus Open и образовательной платформы "Школа ТЕАРТа". Среди стран-участниц этого года - Беларусь, Россия, Литва, Латвия, Польша, Бельгия, Франция, Финляндия, Вьетнам, Республика Корея. Девять крупнейших театральных постановок современности составили международную программу, 10 лучших белорусских спектаклей будут показаны в одном шоукейсе Belarus Open.

Фестиваль начнется со спектаклей шоукейса Belarus Open, который пройдет с 20 по 24 сентября. В этом году на участие в программе было подано 35 заявок. Из них театральным критиком, куратором Людмилой Громыко были выбраны лучшие постановки последних лет.

Откроет Belarus Open новая версия "Ревизора" в режиссуре художественного руководителя театра имени Янки Купалы Николая Пинигина и его ученика Дмитрия Тишко. Специально для постановки пьеса Николая Гоголя была переведена на трасянку (перевод - Мария Пушкина), над сценографией поработал литовский театральный художник Мариус Яцовскис, который запомнился белорусам по предыдущему тандему с Николаем Пинигиным - спектаклю "Чайка". Еще одну адаптацию классической пьесы - "Mann ist mann" Бертольта Брехта - представит режиссер Алексей Лелявский. Спектакль Белорусского государственного театра кукол вслед за создателем "эпического театра" заверяет: "Сегодня здесь будет человек переделан весь - разобран и собран, без лишних затей, как машина из старых запасных частей, не утратив при этом совсем ничего".

21 сентября Брестский театр кукол покажет "Новую землю" Якуба Коласа в режиссуре Александра Янушкевича, а 23 сентября Брестский академический театр драмы - авторский моноспектакль лидера этно-трио "Троица" Ивана Кирчука "Дорожка моя", созданный по материалам белорусского фольклора (постановка Александра Козака). Также 23 сентября внезапно наступит "Июль" - моноспектакль Могилевского областного драматического театра. Одну из ключевых пьес в драматургии Ивана Вырыпаева срежиссировал Саулюс Варнас.

В этом году в белорусской программе две работы режиссера Евгения Корняга. "Сестры Грайи" - спектакль без слов Минского областного театра кукол "Батлейка" создан на основе мифа о трех древнегреческих богинях Форкидах, живущих на границе страны смерти. А миф об Орфее и Эвридике вдохновил режиссера на спектакль "Бетон" (Республиканский театр белорусской драматургии). Оба спектакля покажут 22 сентября.

Пьеса-лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" (в категории "Лучшая работа драматурга") "Человек из Подольска" 22 сентября перенесет зрителей в московское отделение полиции. Драматургический дебют известного российского прозаика Андрея Данилова поставил на сцене Белорусского государственного молодежного театра Дмитрий Богославский - режиссер, актер, автор, который сам является представителем "новодрамовского" поколения.

Отбор в программу Belarus Open прошли и два независимых спектакля. В рамках нового проекта "ТОК" Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" были созданы постановки по пьесам драматурга Андрея Иванова - "С училища" и "Крестовыйпоходдетей". Пьеса "С училища" в этом году была номинирована на "Золотую маску" в категории "Лучшая работа драматурга". Спектакль Александра Марченко расскажет, что бывает, когда жизнь золотой молодежи пересекается с реальностью обыкновенной девушки из ПТУ.

В афише 23 сентября - "Крестовыйпоходдетей", созданный Юрой Диваковым. В спектакле реальная средневековая история о крестовом походе детей превращается в размышление над взрослением человека, где первый самостоятельный выбор - это решение уйти в неизвестность.

Международная программа откроется спектаклем "Свадьба" - современной адаптацией пьесы Бертольта Брехта в режиссуре Оскараса Коршуноваса. Для литовского режиссера это будет уже пятый приезд на "ТЕАРТ", и он обещает стать незабываемым для зрителя: ведь в зависимости от города, принимающего "Свадьбу" (ОКТ / Вильнюсский городской театр), меняются культурные акценты в спектакле. Так, в Петербурге брехтовскую невесту отдавали под песни ДДТ и шутки про разводные мосты. Белорусская версия "Свадьбы" - 25 и 26 сентября на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Еще один постоянный гость "ТЕАРТа" - Тимофей Кулябин, известный по многократным номинантам на "Золотую маску" - "Иванов" и "Онегин". Постановка "Три сестры" Новосибирского государственного академического драматического театра "Красный факел" - парад жанров, где можно встретить черты черной комедии, психологической драмы и триллера. Особую атмосферу создаст исполнение ролей на языке жестов: теперь герои Чехова друг друга не слышат по-настоящему. Увидеть спектакль-обладатель специального приза жюри драматического театра и театра кукол "За выдающийся актерский ансамбль" ("Золотая маска-2017") можно 6 и 7 октября на площадке Дворца культуры МАЗ.

"ТЕАРТ-2018" - это сразу три хореографических спектакля для поклонников танцевального жанра. Южнокорейский театр современного танца "Модерн Тэйбл" 30 сентября покажет "Даркнесс Пумбу" - постановку о бродячих музыкантах. Два спектакля привезет Польский театр танца из Познани. На сцене Центрального Дома офицеров 8 октября - постановка известнейшего норвежского хореографа, режиссера и члена гильдии писателей Норвегии Джо Стремгена. Спектакль "40" многослойный: он одновременно рассказывает судьбу женщины, отмечающей четвертый десяток, историю целой страны и Познанского театра танца. А 9 октября спектакль "Жатва" в постановке Игоря Гошковского и хореографии Ивоны Пасиньской окунет зрителей в пасторальную жизнь. Все в спектакле - и хореография, и музыка - говорят о вечной связи хлебного зерна и земли, мужчины и женщины, лидера и общества и, наконец, жизни и смерти.

"ТЕАРТ" приглашает оценить классическую историю трех мушкетеров в неклассическом исполнении. Заснувшие во Франции XVII века Атос, Портос и Арамис проснулись в наши дни в Вене. Однако порядки не поменялись. Только вместо бюргеров и королевских особ - пограничники, политики, беженцы и бизнесмены. Существенное место в музыкальном мокьюментари отведено видеоматериалам, документально отражающим реальное путешествие мушкетеров по современным странам Центральной и Восточной Европы.

4 октября покажут спектакль "Просто киносъемка" Национального театра Финляндии. Лауреат крупнейшей театральной премии "Европа - театру" легендарный финский режиссер Кристиан Смедс создал постановку-признание в любви к киноискусству и пригласил для ее исполнения ведущих актеров из Венгрии и Эстонии - Аннамарию Ланг и Юхана Ульфсака. Актеры говорят о кино, показывают сцены из фильмов, но все это лишь игра на фоне разбросанного попкорна.

Продолжат программу спектакли-участники Авиньонского театрального фестиваля. Бельгийский режиссер Анн-Сесиль Вандалем 11 октября продемонстрирует зрителям политический триллер "Арктика" ("Дас Фройляйн Компани", Национальный театр Бельгии и Национальный театр Одеон (Париж, Франция), где язык кино используется для создания эффекта путешествия в 2025 год. Шестеро пассажиров круизного лайнера оказываются втянутыми в политический заговор, и все, что им остается, это попытаться распутать его и выбраться из ледяной ловушки.

Второй "авиньонский" спектакль "Сайгон" театральной компании "Лез Омз Аппроксиматиф" покажут 15 октября. Созданный в копродукции французских Национального театра в Страсбурге, Национального театра Одеон, Авиньонского фестиваля и Вьетнама, он расскажет истории "иностранных вьетнамцев", начавших новую жизнь во Франции, где все оказалось куда прозаичнее, чем им мечталось.

Закрытие фестиваля "ТЕАРТ". Разгеметизация" состоится 16 октября в культурном инкубаторе "ОК16". Актеры и продюсеры, сценографы и режиссеры - все действующие и причастные лица соберутся вместе.

Организаторы международного форума театрального искусства "ТЕАРТ": Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Форум проходит при поддержке Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома.-0-

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