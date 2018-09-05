Виталий Карпанов выпустил рэп-клип "Малая Родина"

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сети появился видео-клип музыканта Виталия Карпанова из группы "Дрозды", в котором он читает рэп о малой родине.
Желание написать о деревне посещает исполнителя каждую весну. Однако остальные участники группы "Дрозды" не оценили энтузиазма Виталия, и он решил попробовать свои силы в рэпе самостоятельно.
Карпанов назвал себя единственным в Беларуси артистом, который никогда не стеснялся говорить о своих корнях.
Певец признался, что в детстве боялся навсегда остаться в деревне. Но сейчас, когда он повзрослел, его отношение изменилось, и теперь он испытывает теплые чувства к своему отчему дому.
Клип снимали на улице Октябрьской, а не в родном исполнителю Воложинском районе.
"Рэп - это уличная история, деревенского рэпа не было. Если бы я записал его в настоящей деревне, у тракторов, было бы слишком смешно. Поэтому текст песни об одном, а картинка привычная для рэп-культуры", - пояснил свой выбор локации для съемок Виталий.-0-
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