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Вклад IFMC в развитие современного танца в Беларуси огромен - Рылатко

Культура 31.10.2018 | 14:24
Владимир Рылатко
Владимир Рылатко

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль современной хореографии (IFMC) очень ценен в развитии современной хореографической культуры Беларуси. Такое мнение высказал сегодня первый заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета Владимир Рылатко в пресс-центре БЕЛТА.

"За 30 лет хореографическая культура Беларуси значительно изменилась. И в этом огромная заслуга фестиваля. Можно сказать, с него началась жизнь современного танца, - сказал Владимир Рылатко. - Появилось много энтузиастов, хореографических трупп. Уже проводится белорусский конкурс. Мы сегодня не уступаем ни Востоку, ни Западу".

Заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" по специальным проектам Марина Романовская подтвердила, что Витебск первым начал развивать направление современной хореографии не только в Беларуси, но и на всей территории бывшего Советского Союза. "Это был первый фестиваль. Про нас писала даже американская пресса, китайская. Для всех это было удивление. И когда к нам приезжают зарубежные артисты, они бывают в потрясении от нашей публики. В Витебске она очень подготовленная. Ее оценка становится лакмусовой бумажкой: если витебский зритель оценил постановку, то это практически знак качества. И этим можно гордиться", - добавила Марина Романовская.

XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября. Его площадками станут Витебск, Гомель и Минск. Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии, в котором будут представлены 64 постановки. В программе фестиваля - творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др.

Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры, Витебский облисполком, Витебский горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

Куба впервые примет участие в конкурсе современной хореографии IFMC в ВитебскеКуба впервые примет участие в конкурсе современной хореографии IFMC в Витебске
"Конкурс этого года особенный. Приезжают очень разные артисты разных стран, но несмотря на это, думаю, темы, которые они представят, будут близки и найдут отклик в душе у публики и жюри", - рассказала Марина Романовская.

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Теги
конференция, мнения, фестиваль, хореография
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