Власти Тверской области продолжат работу по сохранению памяти Белыницкого-Бирули

18 апреля, Тверская область /Эдуард Пивовар – БЕЛТА/. Власти Тверской области продолжат работу по сохранению памяти выдающегося белорусского и советского художника Витольда Белыницкого-Бирули. Об этом рассказала журналистам председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как известно, в 1912 году Витольд Белыницкий-Бируля приобрел участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля и построил здесь по собственному проекту дачу "Чайка". Именно в этих местах часто работал Исаак Левитан, написавший здесь свою знаменитую картину "Над вечным покоем". На даче бывали многие художники того времени - Константин Коровин, Алексей Степанов, Абрам Архипов, у Белыницкого-Бирули гостили Федор Шаляпин, Ольга Книппер-Чехова.

Ирина Репина рассказала, что к 2013 году дача "Чайка" полностью обветшала. Но за счет областных средств в течение двух лет была проведена ее полная реставрация. "Здание практически перебрали с нуля, восстановили фундамент и всю его внешнюю часть", - сообщила она.

По словам председателя комитета, в нынешнем году совместно со Всемирным банком региональные власти намерены реализовать проект по благоустройству территории этого объекта культурного наследия. "Здесь планируется установить малые архитектурные формы, беседки, построить дорогу, - отметила она. - Мы активно работаем над тем, чтобы данный объект стал комфортным и интересным для широкого круга туристов".

Белорусские и российские журналисты приехали в Тверскую область благодаря экспертно-медийному туру "Дача "Чайка" художника Витольда Белыницкого-Бирули", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством "Россия сегодня".

На даче "Чайка" состоялся круглый стол "Белыницкий-Бируля - общий культурно-исторический феномен двух народов", в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники.-0-