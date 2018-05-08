Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный Каннский фестиваль открывается сегодня во Франции. В этом году он станет 71-м по счету, сообщают информагентства.
Первым фильмом, представленным на фестивале, будет картина иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.
Всего за главную награду фестиваля - Золотую пальмовую ветвь - в этом году будут бороться более 20 фильмов. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Состоятся также внеконкурсные показы. В частности, будут продемонстрированы фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" режиссера Рона Говарда и "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера.
Каннский фестиваль является одним из старейших (проводится с 1946 года) и самых престижных кинофестивалей в мире. Ежегодно он открывается в мае во французском курортном городе Канны.-0-
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