Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный Каннский фестиваль открывается сегодня во Франции. В этом году он станет 71-м по счету, сообщают информагентства.

Первым фильмом, представленным на фестивале, будет картина иранского режиссера Асгара Фархади "Все это знают" с Пенелопой Крус и Хавьером Бардемом.

Всего за главную награду фестиваля - Золотую пальмовую ветвь - в этом году будут бороться более 20 фильмов. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Состоятся также внеконкурсные показы. В частности, будут продемонстрированы фильмы "Хан Соло: Звездные войны. Истории" режиссера Рона Говарда и "Дом, который построил Джек" Ларса фон Триера.

Каннский фестиваль является одним из старейших (проводится с 1946 года) и самых престижных кинофестивалей в мире. Ежегодно он открывается в мае во французском курортном городе Канны.-0-