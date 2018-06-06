Вокалисты из 21 страны примут участие в конкурсе исполнителей "Витебск-2018"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокалисты из 21 страны примут участие в XXVII Международном конкурсе исполнителей "Витебск". Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Сидоренко подчеркнул, что "Славянский базар в Витебске" все более популярен, предложений с каждым годом становится все больше, и наглядный пример тому - международный конкурсы фестиваля, как взрослый, так и детский. В каждом из них примут участие представители 21 страны, при этом появились новые участники, в частности из Великобритании, Канады и Колумбии - в детском музыкальном конкурсе, из Гвинеи и Египта - в конкурсе исполнителей эстрадной песни.
Александр Сидоренко отметил высокий интерес вокалистов к национальным отборочным турам, в этом году они впервые прошли в Германии и Армении. "На сегодня работа по основным подготовительным мероприятиям конкурсов завершена, участникам направлены приглашения, созданы аранжировки, музыкальный материал уже есть у оркестра. Не пройдет и месяца, когда участники конкурсов проведут первые репетиции в Минске", - рассказал директор фестиваля.
Всего в мероприятиях "Славянского базара" ожидается участие представителей 41 страны мира.
XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.-0-
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