Вокальные дуэты из 12 стран соберет в Минске конкурс "Песни, которые нас объединяют"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вокальные дуэты из двенадцати стран 20 апреля примут участие в XI открытом конкурсе "Песни, которые нас объединяют" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Открытие состоится сегодня в 18.00 во Дворце культуры Минского тракторного завода. Мероприятие проводится в рамках празднования 72-й годовщины основания Минского тракторного завода. Победители творческого состязания увезут с собой золотую, серебряную и бронзовую Лиры, памятные подарки.
Лучших определит профессиональное жюри, в составе которого известные деятели в области культуры из стран, принимающих участие в конкурсе, а также артисты.
Для участников 21 апреля проведут экскурсии по Минску и по территории МТЗ. Они также посетят театры и концертные площадки белорусской столицы.
Всего за время существования проекта в нем приняли участие более 100 вокальных дуэтов из 14 стран.-0-
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