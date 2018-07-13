Вологодские кружева и "Лунную ночь" Репина презентовали в фестивальном Витебске

13 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Вологодские кружева и "Лунную ночь" Репина презентовали сегодня в Художественном музее фестивального Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставку "Вологодское кружево" привез Музей кружева Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника совместно с Вологодской кружевной фирмой "Снежинка". На ней представлено 135 экспонатов, среди которых уникальные кружевные изделия, а также деревянные коклюшки и другие инструменты для кружевоплетения, на которых мастерицы создают тончайшее ручное кружево. Изысканные произведения демонстрируют разнообразную палитру творчества вологодских мастеров, возведенного в ранг высокого искусства. Полнее оценить представленную красоту жители и гости презентации смогли во время шоу-программы модельного агентства Сергея Нагорного с демонстрацией моделей костюмов, изготовленных в традициях вологодского кружева и белорусского льна производства Оршанского льнокомбината.

Еще один не менее интересный проект посвящен творчеству великого русского художника Ильи Репина. На ней представлены уникальные работы так называемого здравневского периода творчества мастера: весной 1892 года художник приобрел себе имение в Здравнево недалеко от Витебска, где в последствии провел восемь летних сезонов. Восхищенный и вдохновленный белорусской природой, Репин написал здесь более пятидесяти работ, среди которых "Белорус", "Осенний букет", "Восход солнца на Двине", "На солнце", "Праздничное гулянье в Здравневе" и другие. Центральной работой выставки стала одна из наиболее романтичных работ этого периода - "Лунная ночь. Здравнево" из собрания Национального художественного музея Беларуси. Посетители могут увидеть и уникальные иконы Ильи Репина, его живописные работы и рисунки здравневского периода из собрания Витебского областного краеведческого музея.

Культурные проекты реализованы при содействии Постоянного комитета Союзного государства. Почетным гостем на открытии выставок стал заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Корбут. Своими впечатлениями по итогам знакомства с экспозициями он поделился с корреспондентом БЕЛТА: "Мне очень понравилось. То, что сегодня показали Вологда, Орша, - из таких творческих, культурных проектов и строится Союзное государство".-0-

Фото Александра Хитрова