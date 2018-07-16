Все спектакли "Кукольного квартала" в Витебске прошли с аншлагом

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 1,6 тыс. зрителей посетили спектакли "Кукольного квартала", который прошел во время фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Все постановки, как для взрослых, так и для детей, прошли с аншлагом, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Белорусского театра "Лялька" Александр Григорьев.

Еще до старта "Славянского базара" на первые спектакли билеты были раскуплены. Всего театры из Беларуси, России и Украины показали 14 постановок, среди них и по произведениям классиков - Достоевского, Толстого, Гоголя, Андерсена.

"Приехавшие к нам артисты играли на безгонорарной основе. Они с большим удовольствием работают для зрителя и откликаются на наши приглашения. Желающих участвовать в проекте больше, чем можем принять, поэтому некоторым коллективам приходится даже отказывать. Приятно, что и в нынешнем году приехали наши друзья, хорошо знакомые фестивальному Витебску, - труппа Мытищинского театра кукол "Огниво" с постановкой белорусского режиссера Олега Жюгжды "Поминальная молитва", - рассказал Александр Григорьев.

По его словам, одна из целей "Кукольного квартала" - показать витебскому зрителю лучшие постановки, отмеченные на родине театров и пользующиеся популярностью зрителей, поэтому существуют такой отбор. Так, спектакль "Скандальное происшествие в Пассаже, или Крокодил" пермского театра "Карабаска" вошел в лонг-лист театральной премии "Золотая маска". Постановка "Холстомер" Брестского театра кукол побывала на сценах нескольких стран.

"Все коллективы в восторге от Витебска, фестивальной атмосферы. Многие из них приехали к нам впервые и не хотели уезжать", - добавил директор "Лялькі".

На память о фестивальном Витебске и "Кукольном квартале" театры увезли домой кроме почетных дипломов памятные подарки в виде стилизованной батлейки в миниатюре - это авторские работы в единственном варианте художника-конструктора Дмитрия Горолевича.

"Кукольный квартал" проводился в пятый раз. С каждым годом количество участников проекта растет. В программе интереснейшие спектакли, уличные постановки, перформансы и концерты. Организаторы проекта не собираются останавливаться на достигнутом и обещают много нового и интересного в 2019 году.-0-