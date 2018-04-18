Встречу музейщиков Беларуси и России планируется провести на "Славянском базаре в Витебске"

18 апреля, Тверская область /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встречу музейщиков Беларуси и России планируется провести летом на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

Идею такой встречи предложил генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов. В ней планируется участие руководителей как ведущих белорусских и российских музеев, так и региональных. На этой встрече музейщики смогут обсудить не только общие актуальные проблемы, но и договориться об обмене выставками, создании совместных экспозиций. Встречу музейных работников намечено организовать в усадьбе Илья Репина "Здравнево" в День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске".

Беседа белорусских и российских журналистов с Григорием Рапотой состоялась в Тверской области во время экспертно-медийного тура "Дача "Чайка" художника Витольда Белыницкого-Бирули", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и международным информационным агентством "Россия сегодня". На даче "Чайка" состоялся круглый стол "Белыницкий-Бируля - общий культурно-исторический феномен двух народов", в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники.-0-