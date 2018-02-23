23 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Второй пресс-центр заработает в 2018 году на "Славянском базаре в Витебске". Об этом сообщил сегодня на заседании Витебского горисполкома по вопросу подготовки форума генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Один пресс-центр традиционно будет расположен в дирекции фестиваля. Второй в виде павильона для удобства общения журналистов с артистами и участниками форума будет установлен возле Летнего амфитеатра, где проходит огромное количество мероприятий.

Касаясь вопроса подготовки мест проживания, Александр Сидоренко обратил особое внимание на подготовку гостиницы "Двина", где останавливается большое количество журналистов. "Для эффективности работы представителей СМИ там необходимо обеспечить Wi-Fi и по возможности телевизоры в номерах", - отметил он.

Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин подчеркнул необходимость активизации работ по обновлению гостиниц, а также повышения культуры обслуживания. Он напомнил о возможности использования для размещения гостей и участников фестиваля номерного фонда нового общежития Витебского государственного медицинского университета.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" состоится с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы до открытия и после закрытия форума.-0-