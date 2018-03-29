Выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории" в НББ позволяет погрузиться в мир детства

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории", которая открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, позволяет погрузиться в мир детства и изучить национальную историю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

"Одна из целей выставки - показать белорусам, что нам есть чем гордиться. Именно белорусы придумали букварь - книгу с таким названием, и это на самом деле повод для гордости. Буквари издаются на десятках языков в разных частях земного шара. Во-вторых, эта выставка позволяет каждому из нас вернуться в те времена, когда мы только начинали изучать окружающий мир. Наконец, через букварь мы видим историю национальной культуры: это и древнее время, и советский период, и период нового белорусского возрождения начала XX века, и период ликбеза, и военное время, представлены даже буквари белорусской диаспоры", - рассказал Александр Суша.

Выступает Александр Cуша

По его словам, на выставке есть интересные и ценные экземпляры. Например, здесь можно познакомиться с самым древним букварем из всех, что есть в Беларуси, - Виленским "Букварем" 1767 года. "Он оригинальный по содержанию и до сих пор мало исследованный. Представляют интерес и буквари 1920-1930 годов - времен деятельности комиссии ликвидации безграмотности в Беларуси", - рассказал Александр Суша. Посетители выставки могут проследить все четыре века существования белорусского букваря.

В экспозиции известные буквари и азбуки XVI-ХХI веков - разные по составу, графике, художественному оформлению, педагогическим приемам обучения чтению и письму. В числе экспонатов - одни из самых древних отечественных книг для обучения. Среди них и известные буквари из православных монастырей, и малоизвестные издания для униатов и староверов. Особый интерес представляют белорусские учебники для обучения чтению начала ХХ века: белорусские буквари и хрестоматии Каруся Каганца, Тётки (Алоизы Пашкевич), Якуба Коласа, Вацлава Ластовского, Янки Станкевича, Леониллы Горецкой и др.

Одним из лучших белорусских букварей ХХ - начала ХХI веков считается известный "Букварь" Анатолия Клышки, который впервые издан в 1969 году и переиздавался 23 раза на белорусском, русском и польском языках. Он получил золотую медаль Международной Лейпцигской книжной выставки в 1977 году, а в 2004-м признан лучшим учебником года на выставке во Франкфурте-на-Майне. На выставке можно увидеть и самые новые буквари, подготовленные Ольгой Цириновой.

Но, очевидно, самой интересной задачей для гостей Музея книги станет попытка найти тот самый "Букварь", с которого они начинали свою школьную науку. Атмосферу детства дополняют старые дневники и тетради, неизвестные современным школьникам принадлежности для письма и другие артефакты школьной жизни. Выставка "Белорусский букварь: 400 лет истории" открыта для посетителей до 20 апреля.-0-

Фото Андрея Покумейко