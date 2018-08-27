Выставка французского фотографа Андре Перлштейна познакомит минчан с закулисьем мира моды и кино

27 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Закулисье мира моды и кино можно будет увидеть на выставке известного французского фотографа Андре Перлштейна, которая пройдет в Минске 24 сентября - 8 октября, сообщили БЕЛТА в посольстве Франции в Беларуси.

На фотографиях будут представлены киносъемки, великие актеры и режиссеры: Ален Делон, Жан-Пьер Мельвиль, Изабель Аджани и другие французские звезды. Будут и портреты Чарли Чаплина, Майлз Дэвиса.

Экспозицию организуют во время Месяца фотографии в Минске. В выставочном пространстве Falcon Club Бутик Кино минчане и гости столицы смогут увидеть 28 снимков 40x60 см, а также фотоработы размером 70x110 см. На этой выставке будут показаны черно-белые фотографии, представляющие небольшой срез карьеры Андре Перлштейна. Ценность выставки в том, что фотографии отображают палитру характеров, персонажей, мест и ситуаций. К примеру, будут снимки с Ив Сен-Лораном, где показаны подготовка к дефиле и работа манекенщиц.

Фотограф 25 сентября ответит на вопросы гостей во Французской медиатеке. Он проведет экскурсию по выставке "Кино 70-х и не только" в выставочном пространстве Falcon Club Бутик Кино. В этот же день белорусскому зрителю в кинотеатре "Ракета" покажут фильм "Красный круг" (1970, режиссер Жан-Пьер Мельвиль).

Свои первые шаги как независимый фотограф Андре Перлштейн сделал в журнале "Le Point".

Проект организован посольством Франции в Беларуси при поддержке партнеров.-0-