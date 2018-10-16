Выставка художника Дмитрия Суриновича откроется в Минске 1 ноября

16 октября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка известного белорусского живописца, графика, художника анимационного кино Дмитрия Суриновича откроется в Национальном центре современных искусств 1 ноября, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозицию "Дмитрий Суринович. Живопись. Графика. Анимация" войдут более 70 произведений, созданных в 1990-2010-е годы. Живопись акриловыми красками, сюжетные и абстрактные акварели, черно-белые рисунки тушью, эскизы, выполненные в разных техниках, коллажи к анимационным фильмам раскрывают различные аспекты творчества художника. Кроме того, в одном из залов Национального центра современных искусств в режиме non-stop будут демонстрироваться мультипликационные фильмы, созданные Дмитрием Суриновичем.

"Искусство Дмитрия Суриновича интересно своей полифонией. И хотя сюжеты художника по природе своей очень разнятся, их воплощение удивительно органично. Эту гармонию Суринович сумел сохранить в эпоху унификации художественных форм", - отмечает арт-критик Лариса Михневич.

Выставка продлится по 25 ноября.

Дмитрий Суринович - член Белорусского союза кинематографистов, Белорусского союза художников, дипломант І Минской международной биеннале современной живописи Colorfest. Его работы находятся в собрании Национального центра современных искусств, Национального художественного музея Беларуси, Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Витебского художественного музея и в частных коллекциях Беларуси, Германии, Израиля, Италии, Польши, России, США, Франции, Японии и др.-0-