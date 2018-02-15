Выставка "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" откроется в Национальном центре современных искусств 7 марта

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" представит работы всех желающих художников, откроется она в Национальном центре современных искусств 7 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Прием работ пройдет с 4 по 6 марта с 12.00 до 20.00 в Национальном центре современных искусств. Куратор Ольга Клип будет принимать от всех желающих художников по одной работе по живой очереди и размещать в экспозиции, до истечения срока выставки или пока не закончится экспозиционное место.

Организаторы приглашают к участию всех художников без ограничений по возрасту, социальному статусу, принадлежности к художественным союзам. Не является препятствием отсутствие образования. Каждый сможет принять участие, уплатив регистрационный взнос Br20 и при условии, что произведение пройдет во входную дверь.

К участию в выставке принимаются произведения изобразительного искусства, в том числе с использованием новых медиа, а также представляющие аудиовизуальные и зрелищные виды искусства. Авторы, чьи работы предполагают крепление к стене, должны позаботиться о подвесной системе (петли, крючки, веревки и пр.).

Каждый посетитель выставки получит возможность проголосовать за понравившиеся произведения, путем подсчета голосов будут определены победители зрительского голосования. Каждый художник-участник получит абонемент на постоянное посещение выставки и каталог с произведениями всех участников.

Опыт проведения выставки искусства "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" уже есть: в феврале 2017 года она прошла впервые, причем с колоссальным успехом. Участвовал 661 художник, за 4 недели ее посетили более 5 тыс. зрителей.

Вторая выставка "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" пройдет в Национальном центре современных искусств с 7 марта по 8 апреля.-0-