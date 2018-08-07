Выставка к 80-летию композитора Игоря Лученка открывается 8 августа в Минске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Очарованный музыкой" к 80-летию народного артиста Беларуси, народного артиста СССР Игоря Лученка открывается 8 августа в Минске в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном историческом музее Беларуси, филиалом которого является Музей истории театральной и музыкальной культуры.

Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием "Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Гости смогут познакомиться с документальными материалами, фотографиями, увидеть личные вещи, поздравления, грамоты кавалера ордена Франциска Скорины, лауреата Государственной премии БССР и специальной премии Президента Республики Беларусь, председателя правления Белорусского союза композиторов Игоря Лученка, афиши.

Композитор Игорь Лученок отметил 80-летие среди друзей в Республиканском доме молодежи в Минске Он подарил Беларуси и миру множество хитов, сотрудничая с белорусскими и советскими поэтами. Ни одна его композиция не осталась незамеченной.

Родился Игорь Михайлович в Минске 6 августа 1938 года. Музыкальное образование получил в Белорусской государственной консерватории по классу композиции профессора А.В. Богатырева (1961). Его дипломной работой стали симфония (1961) и кантата "Курган" (1962) по одноименной поэме Янки Купалы, в дальнейшем переработана в рок-оперу "Гусляр" (1971) для ансамбля "Песняры". Талант композитора развивался в Ленинградской консерватории под руководством профессора В.Н. Салманава (1965) и в Московской государственной консерватории под руководством профессора Т.М. Хренникова (1970). В 1963 году молодой композитор возвращается в альма-матер - Белорусскую государственную консерваторию в качестве преподавателя, а со временем - и ректора (1982–1985).

Народному артисту Беларуси и СССР Игорю Лученку сегодня исполняется 80 лет Белорусский композитор Игорь Михайлович Лученок внес неоценимый вклад в развитие национальной культуры. Его творчество является настоящей эпохой в музыкальном искусстве Беларуси и России, имя композитора хорошо известно во многих странах мира.

В 1966 году Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях - "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс".

ФОТОФАКТ: Торжественное чествование композитора Игоря Лученка Народному артисту Беларуси и СССР, профессору, академику, доктору наук, композитору Игорю Лученку 6 августа 2018 года исполняется 80 лет.

Композитор обращался к творчеству многих поэтов: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Петруся Бровки и др., а также российских поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Искренно выражена любовь к Беларуси в известных песнях "Мой родной край", "Я хожу влюбленный", "Наследие", "Журавли на Полесье летят". Необходимо отметить и круг лирических песен, таких как "Вероника", "Алеся", "Зачарованная моя". Мелодию "Песни о Минске" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.

Выставка "Очарованный музыкой" будет работать по 24 августа. Музей истории театральной и музыкальной культуры расположен по адресу: переулок Музыкальный, 5.-0-