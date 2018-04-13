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Выставка "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока" открылась в Португалии

Культура 13.04.2018 | 17:05
Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка современного искусства "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока" открылась в Лиссабоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Беларуси.

Выставку открыли заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и вице-президент Института Камоеш Гонсало Телез Гомес. В мероприятии приняли участие представители руководства МИД Португалии, академического сообщества, дипломатических кругов, неправительственных организаций и белорусской диаспоры.

На выставке, организованной при поддержке МИД Беларуси, генерального директора ЮНЕСКО, Минского городского исполнительного комитета, представлены работы современных художников из 30 столиц государств Евразии.

Кураторами выставки являются соавторы идеи проекта: лауреат Государственной премии Беларуси профессор Виктор Альшевский и посол Беларуси во Франции, Португалии, Испании и Монако, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации Павел Латушко.

Демонстрация выставки в Лиссабоне является завершающим пунктом турне: проект уже прошел в Минске, Москве и Астане. В Минске выставка была представлена с декабря 2016 по февраль 2017 года. За этот период ее посетили свыше 9 тыс. человек. С марта по апрель 2017 года выставка демонстрировалась в Москве, где ее посетили 10 тыс. человек. Еще 30 тыс. человек побывали на выставке в Астане, где она демонстрировалась с апреля по сентябрь 2017 года. Проект также был представлен во время международной выставки "Экспо-2017" в Казахстане.

Признательность за организацию выставки белорусской стороне выразил Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.-0-

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Теги
выставка, МИД, Португалия
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