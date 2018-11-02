Выставка памяти витебского художника Олега Прусова представлена в Бресте

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра состоялся вернисаж выставки работ витебского художника Олега Прусова "Месяц Ай", передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции представлено около ста живописных и графических работ. Всего за свою короткую жизнь Олег Прусов написал около двухсот картин. Некоторые из них можно увидеть в музее Марка Шагала в Витебске. Много работ находится в частных коллекциях, в том числе за рубежом.

Работы Олега Прусова (1970-1996) впервые демонстрируются в Бресте. Инициатором выставки стала однокурсница художника брестчанка Оксана Гайдукович, куратором - его племянник Станислав Прусов. "Месяц Ай" - название одной из его работ, кроме того, так должна была называться его последняя прижизненная выставка, которая планировалась летом 1996 года.

"В месяц он писал по две-три работы - с такой интенсивностью отдавал всего себя. Он понимал, что много времени у него нет - работал не переставая. Он говорил, что живопись - это его способ выжить", - вспоминает Станислав Прусов.

По словам современников Олега Прусова, это был необычайно зрелый для своего возраста, яркий и многогранный художник и человек. Его живописные произведения пронизаны поэтическими метафорами, наполнены глубоким смыслом и эмоционально очень выразительны. На некоторых изображен сам художник - "Победитель настурции", "Похититель идей". Картины молодого художника иносказательны. В них живут ангелы, влюбленные, великие завоеватели, палач и его жертва, человек без времени, хранитель города, продавец зимних туманов, печальный странник, одинокий лицедей и слепой, увидевший солнце. "Олег своим талантом, душой смог оставить глубокий след в белорусском изобразительном искусстве. Он за короткое время сделал столько, на что некоторым не хватает целой жизни", - считает Оксана Гайдукович.

"Как бывшего архитектора меня особенно поразила графика: одной линией передать смысл того, что художник хочет сказать, - это большой талант. Я считаю, что эта выставка, его наследие - достояние республики. Это большая удача для Бреста - заполучить на какое-то время такие работы", - поделилась впечатлением участница вернисажа Людмила Крапивная.

"Работы поражают своей лаконичностью, простотой и вместе с тем глубиной. Но я бы прежде всего говорил о цвете, сочетании цветов: они все необычные и вместе с тем простые. Это настолько берет за душу, что не может оставить человека спокойным. Это и есть искусство", - считает архитектор Михаил Гайдукович.

Выставка пробудет в Бресте до 18 ноября, впоследствии ее планируется показать в Могилеве и Минске.-0-

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