18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка под открытым небом белорусского сюрреалиста Георгия Скрипниченко откроется в Минске 17 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Экспозиция проекта "Художник и город" традиционно будет демонстрироваться на площади Якуба Коласа. На праздничном открытии столичная площадь погрузится в удивительную атмосферу сюрреализма. Выступление уличных актеров, уникальная обстановка и сюрпризы ждут посетителей в этот день.

Георгий Скрипниченко - белорусский художник, стоявший у истоков отечественного сюрреализма. Его работы отличает особая манера исполнения на грани фантазии и действительности, неслучайно Георгия Скрипниченко часто называют белорусским Сальвадором Дали. В своих картинах художник использовал опыт великих предшественников, отказываясь при этом от излишней эпатажности. Мастер писал свои сюрреалистичные сюжеты, опираясь на белорусскую мифологию и исторический контекст. Он никогда не трактовал свои произведения. Как рассказывал сам автор, для него было важным, чтобы картины, полные метафор и аллегорий, оставались для зрителя фантастическим ребусом.

Выставочный проект "Художник и город" реализуется на протяжении 7 лет. По словам заведующего отделом рекламы и специальных проектов Национального центра современных искусств Беларуси Захара Дудинского, задача проекта через знакомство с выдающимися современными белорусскими художниками дарить горожанам праздник и немного удивлять. Именно поэтому в нынешнем году выбор пал на такую яркую фигуру, как Георгий Скрипниченко. Масштабная выставка на протяжении более пяти месяцев будет представлена вниманию минчан и гостей столицы, а с 20 сентября переедет в Витебск.

Традиционно репродукции будут сопровождаться текстовым описанием на трех языках - белорусском, русском и английском. Вся дополнительная информация о проекте размещена на сайте higminsk.by, где будут выставлены картины художника, представленные в экспозиции, с возможностью скачивания в качестве обоев рабочего стола на компьютер или мобильное устройство.

Пятый год подряд генеральным партнером экспозиции выступит банк ВТБ. Проект реализует коммуникационная компания GBS совместно с Национальным центром современных искусств при поддержке Министерства культуры и Минского городского исполнительного комитета.-0-